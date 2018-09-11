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Организатор “убийства” Бабченко назвал имя заказчика

Организатор “убийства” журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман указал на заказчика.

Борис Герман

Борис Герман, который организовал попытку убийства журналиста Аркадия Бабченко, во время сотрудничества со следствием указал на заказчика, заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью Цензор.Нет.

Под присягой Герман назвал заказчика, который давал ему указания на финансирование и организацию теракта, в результате которого планировалось убийство Бабченко.

– Сделка со следствием утверждается судом и вступает в законную силу через месяц после ее заключения. В этот момент ее материалы будут раскрыты. Там мы узнаем и фамилию заказчика… Мы, безусловно, объявили в розыск заказчика, который находится на территории РФ. С помощью наших зарубежных партнеров будем делать все возможное для его задержания, – сказал Луценко.

Читайте: “Убийство” Бабченко: организатора приговорили к 4,5 годам тюрьмы

К слову, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

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