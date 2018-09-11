Первый локомотив General Electric прибыл в Украину

Первый локомотив американской компании General Electric прибыл в порт Черноморск вечером 10 сентября.

Первый из 30 грузовых тепловозов General Electric Тризуб прибыл в Украину, сообщил и.о. главы ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.

– В эти минуты встречаем Тризуб в Украине! Первый локомотив General Electric прибыл в порт Черноморск, – написал он.

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Утром 11 сентября начнется разгрузка краном на рельсы, подготовка к движению и таможенные формальности.

14 сентября Тризуб направится “холодной тягой” на Крюковский завод для окончательного укомплектования.