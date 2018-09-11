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Порошенко откроет 15-ю Ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES)

Пленарные заседания 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) начнутся 14 сентября выступлением президента Украины Петра Порошенко.

Дискуссию участников конференции YES с главой государства будет модерировать президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Первый день конференции начнется с обсуждения “комплексной картины” будущего и ее видения различными экспертами.

Пленарные заседания продолжаться обсуждением будущего демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы, будущего США и Европы, влияния новых торговых войн на будущее мировой экономики, а также будущего НАТО.

Особое внимание будет уделено перспективам технологий блокчейн. Завершающая панель первого дня будет посвящена подробному обсуждению вопроса создания цифрового общества с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Среди спикеров первого пленарного дня:

  • Алехандро Альваргонзалес, помощник генсека НАТО по вопросам политики и политики безопасности;
  • Тони Блэр, председатель правления Института Тони Блэра и бывший премьер-министр Великобритании;
  • Мануэль Вальс, премьер-министр Франции (2014-2016);
  • Жасмин Грин, директор по научно-исследовательской работе в Jigsaw;
  • Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала;
  • Павел Климкин, министр иностранных дел Украины;
  • Джаред Коен, основатель и исполнительный директор Jigsaw; Рэймонд Курцвейл, изобретатель, автор, футуролог;
  • Бернар-Анри Леви, философ и писатель;
  • Майкл Макфол, посол США в Российской Федерации (2012-2014), профессор Стэндфордского университета, старший научный сотрудник Гуверовского института;
  • Кондолиза Райс, 66-й госсекретарь США (2005-2009);
  • Андерс Фог Расмуссен, основатель Rasmussen Global, генсек НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009);
  • Лоуренс Саммерс, профессор университета Чарльза В. Элиота Гарвардского университета;
  • Эрнандо де Сото, президент Института свободы и демократии;
  • Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета;
  • Билл Форд, исполнительный директор General Atlantic;
  • Франко Фраттини, президент Итальянской сообщества международных организаций (SIOI), специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта, министр иностранных дел Италии (2008-2011).

Кроме Ричарда Хааса, дискуссии будут модерировать Стивен Сакур, ведущий  программы HARD Talk на BBC; Джиллиан Тетт, шеф-редактор американского издания газеты Financial Times; Фарид Закарияведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN.

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Напомним, 15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES)Будущее поколение всего – пройдет 13-15 сентября в Киеве. В работе конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

 

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