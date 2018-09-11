Порошенко откроет 15-ю Ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES)

Пленарные заседания 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) начнутся 14 сентября выступлением президента Украины Петра Порошенко.

Дискуссию участников конференции YES с главой государства будет модерировать президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Первый день конференции начнется с обсуждения “комплексной картины” будущего и ее видения различными экспертами.

Пленарные заседания продолжаться обсуждением будущего демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы, будущего США и Европы, влияния новых торговых войн на будущее мировой экономики, а также будущего НАТО.

Особое внимание будет уделено перспективам технологий блокчейн. Завершающая панель первого дня будет посвящена подробному обсуждению вопроса создания цифрового общества с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Среди спикеров первого пленарного дня:

Алехандро Альваргонзалес , помощник генсека НАТО по вопросам политики и политики безопасности;

, помощник генсека НАТО по вопросам политики и политики безопасности; Тони Блэр , председатель правления Института Тони Блэра и бывший премьер-министр Великобритании;

, председатель правления Института Тони Блэра и бывший премьер-министр Великобритании; Мануэль Вальс , премьер-министр Франции (2014-2016);

, премьер-министр Франции (2014-2016); Жасмин Грин , директор по научно-исследовательской работе в Jigsaw;

, директор по научно-исследовательской работе в Jigsaw; Валдис Домбровскис , вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала;

, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала; Павел Климкин , министр иностранных дел Украины;

, министр иностранных дел Украины; Джаред Коен , основатель и исполнительный директор Jigsaw; Рэймонд Курцвейл , изобретатель, автор, футуролог;

, основатель и исполнительный директор Jigsaw; , изобретатель, автор, футуролог; Бернар-Анри Леви , философ и писатель;

, философ и писатель; Майкл Макфол , посол США в Российской Федерации (2012-2014), профессор Стэндфордского университета, старший научный сотрудник Гуверовского института;

, посол США в Российской Федерации (2012-2014), профессор Стэндфордского университета, старший научный сотрудник Гуверовского института; Кондолиза Райс , 66-й госсекретарь США (2005-2009);

, 66-й госсекретарь США (2005-2009); Андерс Фог Расмуссен , основатель Rasmussen Global, генсек НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009);

, основатель Rasmussen Global, генсек НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009); Лоуренс Саммерс , профессор университета Чарльза В. Элиота Гарвардского университета;

, профессор университета Чарльза В. Элиота Гарвардского университета; Эрнандо де Сото , президент Института свободы и демократии;

, президент Института свободы и демократии; Нил Фергюсон , старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета;

, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета; Билл Форд , исполнительный директор General Atlantic;

, исполнительный директор General Atlantic; Франко Фраттини, президент Итальянской сообщества международных организаций (SIOI), специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта, министр иностранных дел Италии (2008-2011).

Кроме Ричарда Хааса, дискуссии будут модерировать Стивен Сакур, ведущий программы HARD Talk на BBC; Джиллиан Тетт, шеф-редактор американского издания газеты Financial Times; Фарид Закарияведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN.

Читайте: Чего ждать в 2018-м? YES завершился прогнозами

Напомним, 15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) – Будущее поколение всего – пройдет 13-15 сентября в Киеве. В работе конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.