РФ передала на Донбасс новое вооружение

На Донбассе обнаружили новейшую систему радиоэлектронной борьбы, которую передали из арсенала Вооруженных сил России, а также несколько других современных систем.

Об этом говорится в исследовании DFRLab, опубликованном на сайте bellingcat.

Так, мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала важное наблюдение, связанное с российскими системами радиоэлектронной борьбы на Донбассе: кадры четырех современных российских комплексов РЭБ, в том числе новейшего РБ109-А Былина, который был впервые применен в ходе учений Запад-2017 и поступил на вооружение Вооруженных сил (ВС) России только в этом году.

Хотя СММ ОБСЕ в Украине опубликовала результаты наблюдений только 11 августа, их беспилотник малой дальности наблюдал четыре российских системы РЭБ еще 28 июля.

Однако, неизвестно, почему ОБСЕ не публиковали результаты наблюдений в течение двух недель.

– 28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы (Леер-3 РБ-341В, 1Л269 Красуха-2, РБ-109A Былина и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА Репеллент-1) возле н. п. Чернухино (64 км к юго-западу от Луганска), – сказано в сообщении.

Из четырех российских систем РЭБ, которые заметил беспилотник ОБСЕ 28 июля, только одна (Леер-3) ранее наблюдалась в Украине, а другие три ранее на востоке Украины официально не наблюдались.

Напомним, какое оружие нужно Украине, чтобы отбить атаку РФ с моря.