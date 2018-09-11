Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Крыму

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков, которых отнесло к полуострову из-за поломки двигателя.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает 112 Украина.

– Насколько нам известно, у рыбаков начались проблемы с двигателем (лодки), их отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны российскими пограничниками, – отметил Слободян.

Информации о местонахождении рыбаков пока нет.

Читайте: Оккупанты готовят “мобилизацию” на Донбассе – разведка

По его словам, в сложившейся ситуации российская сторона должна была уведомить Украину о том, что произошла авария. Однако подобного сообщения от РФ до сих пор нет.

Отмечается, что информацию о случившемся украинские пограничники передали в Министерство иностранных дел Украины.

К слову, 2 сентября, сепаратисты задержали двух мужчин на контрольном пунктов въезда-выезда на линии разграничения и отправили их в комендатуру.

Фото: dreamstime.