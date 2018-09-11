PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Крыму/

Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Крыму

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков, которых отнесло к полуострову из-за поломки двигателя.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает 112 Украина.

– Насколько нам известно, у рыбаков начались проблемы с двигателем (лодки), их отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны российскими пограничниками, – отметил Слободян.

Информации о местонахождении рыбаков пока нет.

Читайте: Оккупанты готовят “мобилизацию” на Донбассе – разведка

По его словам, в сложившейся ситуации российская сторона должна была уведомить Украину о том, что произошла авария. Однако подобного сообщения от РФ до сих пор нет.

Отмечается, что информацию о случившемся украинские пограничники передали в Министерство иностранных дел Украины.

К слову, 2 сентября, сепаратисты задержали двух мужчин на контрольном пунктов въезда-выезда на линии разграничения и отправили их в комендатуру.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тысячи военных, самолетов и сотни танков: самые масштабные за 40 лет военные учения России
США в ОБСЕ призвали Россию освободить Сенцова
ФСБ Росії
ФСБ задержала двоих украинских рыбаков на озере Сиваш
Воды на Крым и Херсонскую область не хватит – Тука
Химвыбросы в Крыму – причиной была техногенная катастрофа
Боец ММА и сторонник “ЛНР” Монсон стал депутатом в России
Молодёжь России против! Митинги, которые могут разжечь революцию
Росія – це не країна майданів. Чому мітинги не призведуть до результатів
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка