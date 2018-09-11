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Сенцову трудно вставать с постели – адвокат

Здоровью Олега Сенцова нанесен необратимый вред. Украинскому режиссеру трудно вставать с постели.

Олег Сенцов

Состояние Олега Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к “необратимым изменениям, влияющим на сердечно-сосудистую систему, почки и печень”, заявил AP адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

Правозащитник посетил режиссера 7 сентября. По его словам, Сенцов становится все более слабым, ему трудно встать с постели.

– Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию, – цитирует AP Динзе.

Читайте: США в ОБСЕ призвали Россию освободить Сенцова

Ранее Сенцов написал завещание на творчество и заявил, что уже не верит в счастливый конец своей истории.

Фото: Соколовская Инна/УНИАН

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