Сенцову трудно вставать с постели – адвокат

Здоровью Олега Сенцова нанесен необратимый вред. Украинскому режиссеру трудно вставать с постели.
Состояние Олега Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к “необратимым изменениям, влияющим на сердечно-сосудистую систему, почки и печень”, заявил AP адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.
Правозащитник посетил режиссера 7 сентября. По его словам, Сенцов становится все более слабым, ему трудно встать с постели.
– Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию, – цитирует AP Динзе.
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Ранее Сенцов написал завещание на творчество и заявил, что уже не верит в счастливый конец своей истории.
Фото: Соколовская Инна/УНИАН
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