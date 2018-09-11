Сколько Украина заплатит по внешним долгам в 2019

В 2019 году Украина планирует выделить на погашение и обслуживание внешнего долга $12 млрд.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума Полная мобилизация: общий план действий заявил, что в 2019 году Украиной будет потрачено $12 млрд на погашение и обслуживание внешнего долга, передает Укринформ.

– Мы ежегодно должны обслуживать государственный долг на $5 млрд, это 130 млрд гривен. И на это нам нужны средства. Я уже не буду говорить о том, что нам надо не менее 5% (ВВП – Ред.) на финансирование украинской армии, а это еще 201 млрд. А на следующий год, если мы говорим об обслуживании и погашении, то нам надо обслужить и погасить $12 млрд, – сказал Гройсман.

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К слову, очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF Национальный банк Украины рассчитывает получить до конца осени.