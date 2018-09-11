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США в ОБСЕ призвали Россию освободить Сенцова

Глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак призвал РФ освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Об этом сообщает миссия США при ОБСЕ.

Посол напомнил, что в заключительном заявлении прошлогоднего заседания делегация Соединенных Штатов призвала к освобождению режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины, которые находятся в заключении в РФ из-за мирной оппозиции к оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

– Когда мы открываем конференцию 2018 года, господин Сенцов находится в опасном состоянии здоровья на 120-й день своей голодовки, протестуя против незаконного лишения свободы со стороны России более 60 его соотечественников. Мы призываем Россию освободить этих заключенных, – подчеркнул глава американской делегации.

Майкл Козак отметил, что продолжение российской агрессии против Украины противоречит всем десяти базовым принципам Хельсинкского заключительного акта, в частности неприкосновенности границ и территориальной  целостности государств.

А Сенцов и его заключенные украинские соотечественники является воплощением связи между нарушениями международной безопасности Россией и ее злоупотреблением правами человека.

Он также отметил, что конфликт в Украине, который разожгла Россия и продолжает подпитывать, является худшим кризисом безопасности в Европе с 1990-х годов и подтвердил, что санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои Минские обязательства, а крымские санкции не будут отменены, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом.

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Напомним, чем Совет Европы может помочь в освобождении Олега Сенцова.

Фото: Denisismagilo\Dreamstime

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