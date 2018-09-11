У меня возникла идея! Парубий анонсировал полное обновление ЦИК

Состав Центральной избирательной комиссии хотят полностью обновить. Соответствующий вопрос могут рассмотреть в Верховной Раде уже 20 сентября.

Состав ЦИК необходимо полностью сменить, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на форуме Реанимационного пакета реформ, сообщает LB.ua.

– Обновление состава Центральной избирательной комиссии – это вопрос, который, по моему мнению, нужно поставить на повестку дня без затягивания.

Я планирую, что уже в следующий четверг (20 сентября. – Ред.) Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии.

Я буду предлагать определенные подходы, возможно, даже новые подходы. У меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по численности и квотам, – заявил Парубий.

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Сейчас в составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.

Напомним, 5 февраля Петр Порошенко внес в Раду представление на 14 членов ЦИК при наличии 13 вакантных мест.

В апреле профильный комитет парламента поддержал увольнение 13 членов ЦИК в связи с истечением срока их полномочий.

Однако, прежде чем уйти на каникулы, депутатам не удалось решить вопрос следующего состава ЦИК. Разногласия привели к срыву голосования.

Фото: Николай Белокопытов/Пресс-служба ВР