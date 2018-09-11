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В зоне ЧАЭС из радиоактивного водоема спасли лося

Лося в обморочном состоянии за рога вытащили из воды на землю.

В Чернобыльской зоне спасли лося, который попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 11 сентября.

– Спасать лесного великана прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сотрудники радиационно-экологического биосферного заповедника. Рискуя жизнью они на лодке подплыли к животному, которое находилось в обморочном состоянии и за рога вытащили лося на землю, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жизни лося ничего не угрожает.

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Напомним, из Чернобыльской зоны планируют вывезти в США 200 бездомных щенков.

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