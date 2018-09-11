Украинская промышленность замедляет темпы роста из-за проблем на УЗ

Заявленные украинским правительством цели по росту промышленного производства на текущий год могут оказаться невыполенными из-за проблем с логистикой.

Об этом пишет президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков в своем блоге на страницах издания НВ Бизнес.

Каленков напомнил, что согласно утвержденного правительством прогноза экономического и социального развития Украины в текущем году промышленное производство должно вырасти на 3,9%, а по оптимистическому сценарию – на 5%.

– Проявившиеся летом проблемы с перевозкой грузов по железной дороге уже нашли свое отражение в статистике промышленного производства. По данным Госстата, начиная с первого летнего месяца рост промышленного производства начал замедляться, а в июле с учетом сезонного фактора сократилось по отношению к июню на 1,3%. В августе показатель может быть совсем неоптимистическим, – пишет президент Укрметаллургпрома.

Он подчеркнул, что ключевые отрасли украинской промышленности – горно-металлургический комплекс, энергетика, химия, производство стройматериалов, а также аграрный сектор сильно зависят от железной дороги, которая является для них основным, а зачастую и безальтернативным перевозчиком. В ГМК, доля которого в промпроизводстве составляет приблизительно треть, для выплавки тонны стали необходимо перевезти 4 тонны различного сырья.

Президент Укрметаллургпрома отметил, что сегодня на складах украинских горно-обогатительных комбинатов накоплено 700 тыс. тонн продукции при нормативе в 150 тыс. тонн. За август предприятия недогрузили своим контрагентам продукции более чем на $100 млн. И в сентябре этот показатель перекрыт не будет, а значит, предприятия столкнуться с необходимостью сокращать объемы производства.

– Поскольку Украина все еще остается индустриальным государством, замедление темпов роста промышленности неизбежно отразится и на динамике роста ВВП. Более того, снижение поступлений валютной выручки в страну уже непосредственно влияет на курс гривны, который в последнее время неуклонно идет вниз, – акцентировал Каленков.

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Напомним, на проходившем в конце августа совещании в Государственной регуляторной службе представители промышленных ассоциаций и предприятий обратили внимание на критическую ситуацию с перевозкой грузов Укрзализныцей. По информации участников совещания, сегодня на железных дорогах брошенными стоят сотни составов, а дефицит локомотивов превышает 100 ед., по оценкам специалистов.