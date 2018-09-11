PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / УПЦ КП вручила Леониду Кучме наивысшую награду/

УПЦ КП вручила Леониду Кучме наивысшую награду

Президент Украины (1994 – 2005 г.) Леонид Кучма получил наивысшую награду Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Президенту Украины (1994 – 2005 г.) Леониду Кучме вручили наивысшую награду Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата – Орден святого апостола Андрея Первозванного II степени, сообщает пресс-служба Кучмы.

Награду он получил за заслуги по возрождению духовности в Украине, утверждение Поместной Украинской Православной Церкви и по случаю 80-летия со дня рождения.

– На Вашу долю выпал нелегкий тернистый путь развития независимой Украины. Ваши мудрость, профессионализм, дальновидность помогли сделать многое для укрепления ее суверенитета и независимости, сохранения общественного мира, межконфессионального согласия. Вы провозгласили и утвердили европейское направление развития Украины как стратегическую цель, достижение которой обезопасит наш народ от повторения трагических страниц прошлого. Убежден – несмотря на объективные трудности и проблемы, с которыми сталкивались и Вы, и Украина, Вы достойно выполнили свою миссию, – говорится в поздравительном письме Святейшего Патриарха Киевской и всей Руси-Украины Филарета.

Во время разговора Кучма и Филарет обсудили ход предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

Читайте: Патриарх Варфоломей подтвердил намерение подарить украинской церкви автокефалию

К слову, патриарх Филарет заявил, что церкви, которые не присоединятся к единой поместной украинской автокефальной церкви должны называться Российская православная церковь в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Я всегда с Украиной. Леонид Кучма – хрестоматия независимости Украины
“Спектакль” с выборами боевиков угрожает Минску – Кучма
Дважды президент, который поднял страну из руин – секреты успеха Леонида Кучмы
Кучма: Остановить войну может только тот, кто ее начал
Політики
Политические лидеры независимой Украины: от диссидентов до поэтов
России нужно, чтобы Украины не стало. Мы этого не допустим – интервью Леонида Кучмы
России нужно, чтобы Украины не стало. Мы этого не допустим – интервью Леонида Кучмы
Леонид Кучма
Первый полет в космос, принятие Конституции и расцвет экономики: Украина во времена Кучмы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка