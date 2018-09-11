УПЦ КП вручила Леониду Кучме наивысшую награду

Президент Украины (1994 – 2005 г.) Леонид Кучма получил наивысшую награду Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Президенту Украины (1994 – 2005 г.) Леониду Кучме вручили наивысшую награду Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата – Орден святого апостола Андрея Первозванного II степени, сообщает пресс-служба Кучмы.

Награду он получил за заслуги по возрождению духовности в Украине, утверждение Поместной Украинской Православной Церкви и по случаю 80-летия со дня рождения.

– На Вашу долю выпал нелегкий тернистый путь развития независимой Украины. Ваши мудрость, профессионализм, дальновидность помогли сделать многое для укрепления ее суверенитета и независимости, сохранения общественного мира, межконфессионального согласия. Вы провозгласили и утвердили европейское направление развития Украины как стратегическую цель, достижение которой обезопасит наш народ от повторения трагических страниц прошлого. Убежден – несмотря на объективные трудности и проблемы, с которыми сталкивались и Вы, и Украина, Вы достойно выполнили свою миссию, – говорится в поздравительном письме Святейшего Патриарха Киевской и всей Руси-Украины Филарета.

Во время разговора Кучма и Филарет обсудили ход предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

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К слову, патриарх Филарет заявил, что церкви, которые не присоединятся к единой поместной украинской автокефальной церкви должны называться Российская православная церковь в Украине.

