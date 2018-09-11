Урожайный день: Луценко сообщил о задержании крымской марионетки Кремля

Правоохранители задержали так называемого “заместителя председателя Севастопольской городской госадминистрации”.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook, что правоохранителями был задержан гражданин, который после оккупации Крыма стал называть себя “заместителем председателя Севастопольской городской госадминистрации”.

– Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя “заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации”, – написал Луценко.

По информации генпрокурора, на этой “должности” мужчина способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию и способствовал РФ в подрывной деятельности против Украины.

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К слову, полиция Николаева задержала злоумышленника, который причастен к убийству ученого Николая Шитюка.

Фото: Юрий Луценко