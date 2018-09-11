В 2 раза превышают норму: на Херсонщине обнаружили опасные вещества

В Херсонской области зафиксировали превышение нормы сульфатов в почве.

Государственная экологическая инспекция сообщила на сайте, что в двух селах Херсонской области было зафиксировано превышение нормы сульфатов в почве.

Превышение допустимого уровня сульфатов зафиксировали в пробах почвы, отобранных 5 сентября в населенных пунктах Першоконстантиновка и Преображенка Чаплинского района.

В Першокостантиновке уровень сульфатов вырос с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3. На территории Преображенковского сельсовета содержание сульфатов увеличилось с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3.

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