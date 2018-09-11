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Воды на Крым и Херсонскую область не хватит – Тука

Украине нужна вода для возрождения сельского хозяйства в Херсонской области.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

– На сегодняшний день недостатка питьевой воды в Крыму нет. Стоит ли подавать воду в оккупированный Крым? Я такой необходимости не вижу. Тем более существуют расчеты Министерства аграрной политики и продовольствия о том, что для возрождения сельского хозяйства в Херсонской области нам необходимо самим пресная вода. Мощности канала воды и на Крым, и в Херсонскую не хватит. Говорить, что у нас избыток пресной воды – это не соответствует действительности, – заявил Тука.

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Напомним, Украина назвала условие, при котором Киев может вернуть воду в Крым.

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