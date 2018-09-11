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Выход на пенсию: как докупить стаж в Украине

Пенсионный фонд Украины запустил уже два способа, с помощью которых можно закупить пенсионный стаж.

Старість

Докупить стаж на пенсию можно двумя способами, сообщила первый заместитель председателя ГУ Пенсионного фонда в Черкасской области Анна Вовкогон, передает Голос Украины.

Можно купить необходимый стаж, заплатив сразу за весь период или заключить договор не менее чем на год и платить и получать стаж постепенно.

Если при единовременной уплате сумма рассчитывается с учетом коэффициентов, то при текущих платежах они не применяются, то есть так вдвое дешевле.

– Скажем, гражданин, зная, что официального стажа у него маловато, может заблаговременно до выхода на пенсию начать постепенно оплачивать года недостающие.

Это выгоднее, чем приобрести стаж однократно, – объясняет Вовкогон.

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Непосредственно для уплаты средств за покупку стажа необходимо обратиться в фискальную службу по месту жительства.

Чтобы выяснить свой стаж, гражданин может обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины или зайти персональный кабинет посетителя на портале электронных услуг ПФУ.

Ранее стало известно, что в 2019 году Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий в связи с ростом средних зарплат.

Фото: Рixabay

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