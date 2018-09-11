Увеличение срока осеннего призыва 2018 – разъяснение Генштаба

Срок осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году увеличен с двух до трех месяцев из-за большого количества призывников.

Так в Генштабе ВСУ объяснили указ президента Украины Петра Порошенко, предусматривающий продление срока призыва на срочную военную службу до декабря текущего года.

– Внесение изменений обусловлено прежде всего увеличением численности призывников для комплектования войск (сил) Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, – отметили в Генштабе.

Кроме того, там отметили, что продление срока призыва позволит комиссиям более качественно провести медосмотр и подобрать призывников в эти воинские формирования.

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Напомним, 10 сентября президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году, согласно которому срок осеннего призыва увеличен с двух до трех месяцев.

Фото: Міністерство оборони України