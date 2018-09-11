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Пропавшую свидетельницу в деле Зайцевой нашли на оккупированном Донбассе

Полиция не смогла найти нарколога, которая брала анализы у Елены Зайцевой сразу после смертельного ДТП.

Полиция узнала, что нарколог Елена Федирко, которая брала анализы у Елены Зайцевой сразу после смертельного ДТП, выехала на неподконтрольную Украине территорию, сообщает Telegram-канал MediaPort.

– В один из приходов полиции дверь квартиры открыла женщина, которая отказалась представиться, но сообщила, что Федирко выехала на неподконтрольную Украине территорию, – говорится в сообщении.

Новый адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко позвонил наркологу. По его словам, Федирко находится на неподконтрольной территории, поехала к больной матери, возможно, в Стаханов.

Читайте: Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву десятки раз выпускали из СИЗО

К слову, Елена Зайцева, подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове, во время обучения в автошколе находилась за пределами Украины.

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