PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ВСУ усилили присутствие на Азовском направлении/

ВСУ усилили присутствие на Азовском направлении

Сухопутные войска ВСУ осуществляют меры по обеспечению полного контроля ситуации на Азовском направлении.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины усилили группировку на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия России в море.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко.

– С этой целью осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья.

Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации, – написал Попко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

image image image image image image image image image
ВСУ усилили присутствие на Азовском направлении / 9 фотографий

Читайте: Украина перебрасывает в Азовское море военные катера

Напомним, Воздушные Силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Увеличение срока осеннего призыва 2018 – разъяснение Генштаба
Осенний призыв 2018: в Украине увеличили срок
Наступление РФ с моря: какое оружие нужно Украине, чтобы отбить атаку
Украина перебрасывает в Азовское море военные катера
Формальное поражение: РФ угрозами “выбила” документы по Азову и Керченскому проливу
По стандартам НАТО: Порошенко рассказал о модернизации разведки Украины
ЗСУ
Бюджет Украины 2019: на оборону предлагают выделить более 5% ВВП
Жінки в ЗСУ
Теперь одинаковые: права женщин и мужчин в армии уравняли
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка