Сухопутные войска ВСУ осуществляют меры по обеспечению полного контроля ситуации на Азовском направлении.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины усилили группировку на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия России в море.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко.

– С этой целью осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья.

Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации, – написал Попко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

















ВСУ усилили присутствие на Азовском направлении / 9 фотографий

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Напомним, Воздушные Силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией.