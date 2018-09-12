Богомолец: Я требую остановить уничтожение Национального медуниверситета, которое планируют в Минздраве

Министерство здравоохранения готовит постановление, по которому Национальный медицинский университет собираются лишить имени выдающегося украинского врача и ученого Александра Богомольца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

– В стране происходит циничное уничтожение исторической памяти украинского народа. В кабинетах Минздрава и Кабмина украдкой готовятся очередные преступные документы – на этот раз лишения Национального медицинского университета имени Александра Богомольца – его имени через слияние Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца с Национальным музеем медицины, и образования нового заведения – Украинского медицинского университета – конечно, с целью “очередных улучшений от Минздрава” и так называемого “реформирования”, – подчеркнула депутат.

По ее словам, лишение университета имени выдающегося деятеля украинской медицины и уничтожение исторической памяти украинцев – это инструмент коммунизма и советской власти, который получил новых сторонников в виде нынешнего руководства Минздрава.

– Александр Богомолец – выдающаяся и уникальная фигура в украинской истории. Он – человек, который впервые в истории мира изобрел принцип консервирования донорской крови, создал систему переливания и хранения крови именно перед началом Второй мировой войны и сохранил жизнь сотням тысяч раненых. Александр Богомолец стоял у истоков создания Украинской академии наук, направлений онкологии, эндокринологии, геронтологии, иммунологии, патофизиологии, даже создание брони для танков и защиты нашего государства, – написала парламентарий.

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Ольга Богомолец также обратилась ко всем членам Кабинета министров с просьбой не поддерживать преступное постановление, которое имеет целью вовсе не реформу отрасли и реальные улучшения.

– Если это постановление будет поддержано на заседании членами правительства и лично премьер-министром – это означает, что они станут соучастниками уничтожения исторической памяти народа Украины. Я еще раз подчеркиваю, что такое давление на меня и манипуляции – не работают. Я боролась и буду бороться за реальное реформирование отрасли здравоохранения и введение обязательного медицинского страхования, за социальную справедливость и доступность медицинской помощи людям и продолжаю требовать отчета исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в зале Верховной Рады и вынесения кандидатуры министра на голосование парламента, – отметила депутат.

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