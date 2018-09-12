Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия – один военный погиб, трое ранены

Боевики 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, дважды применяя запрещенное вооружение. В ходе боевых действий 4 военнослужащих были ранены, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

Об этом сообщает штаб ООС.

В течение минувших суток боевики осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а с міномету 120-го калибра – возле Широкиного на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

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По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены два и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

От начала текущих суток противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Два обстрелов зафиксировано на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, где находится российская техника у украинских границ.