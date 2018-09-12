Второй день YES2018 завершит выступление Гройсмана

Второй день пленарных заседаний 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии завершится речью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

15 сентября 2018 премьер-министр Украины Владимир Гройсман закроет второй день пленарных заседаний 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) своим выступлением о вызовах реформам и экономическому развитию Украины. Модератором дискуссии с участниками форума будет ведущий программы HARD Talk на BBC World News Стивен Сак.

Темами второго дня 15-й Ежегодной встречи YES – Будущее поколение всего – станут вопросы в сфере экономики, политики и безопасности Восточной Европы и Евразии. Участники встречи будут обсуждать будущее Украины и судьбу минских договоренностей в широком контексте долгосрочных перспектив восточно-европейского региона, проблему газопровода Северный поток-2 в контексте интересов Украины и Европы, а также будущее России после Путина. Отдельная сессия будет посвящена инвестированию и возможности преодоления бедности.

Участниками панели станут: Святослав Вакарчук, общественный деятель, музыкант, соучредитель Центра экономической стратегии, лидер группы Океан Эльзы; Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по делу переговоров по Украине; Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция; Светлана Залищук, народный депутат Украины; Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005), глава Наблюдательного Совета YES; Павел Климкин, министр иностранных дел Украины; Андрей Коболев, главный исполнительный директор компании Нафтогаз; Сергей Лещенко, народный депутат Украины; Билл МакГлашан, основатель и исполнительный директор TPG Growth & The Rise Fund; Майкл Макфол, посол США в Российской Федерации (2012-2014); Мустафа Найем, народный депутат Украины; Норберт Реттген, глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики; Ксения Собчак, общественный деятель; Джиллиан Тетта, шеф-редактор американского издания газеты Financial Times; Джон Теффт, старший научный сотрудник RAND Corporation; Юлия Тимошенко, народный депутат, председатель Всеукраинского объединения Родина; Наталья Яресько, исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико.

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Кроме Стивена Сакура, модераторами дискуссии также будут Карл Бильд, член Совета YES; Ричард Хаас, президент совета по международным отношениям; Вольфганг Ишингер, посол, глава Мюнхенской конференции по безопасности, старший профессор школы управления Герти; член Совета YES; Виктор Пинчук, основатель YES, Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne; Фарид Закария, ведущий программы Фарид Закария GPS на канале CNN.

Напомним, 14 сентября президент Украины Петр Порошенко откроет 15-ю ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES).