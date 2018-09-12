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Директор Волынского облавтодора погорел на взятке в 300 тыс. грн

Полиция задержала директора Волынского облавтодора во время получения взятки.

Полиция задержала директора Волынского облавтодора за получение взятки в 300 тыс. грн, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

– 12 сентября 2018 года во время получения неправомерной выгоды в сумме 300 тыс. грн задержали директора дочернего предприятия Волынский облавтодор Открытого акционерного общества Государственная акционерная компания Автомобильные дороги Украины, – говорится в сообщении.

Именно в 300 тыс. грн руководитель облавтодора оценил вопрос о беспрепятственном заключении с предпринимателем договора о предоставлении в аренду помещения, которое находится на балансе Волынского облавтодора.

Следственные действия продолжаются. По их окончанию будет решаться вопрос о сообщении руководителю облавтодора о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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Директор Волынского облавтодора погорел на взятке в 300 тыс. грн / 2 фотографии

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К слову, в Киеве на взятке в $20 тыс. задержали начальника департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка.

Фото: Андрій Лисенко

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