Экокатастрофа в Крыму: сколько лет уйдет на восстановление полуострова

Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в интервью УНИАН.

– Отсутствие воды и неправильные действия оккупационной власти по подъему артезианской воды приведет к засолению почв и техногенным катастрофам, что и произошло. Степной Крым практически стал безводным. Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту, – говорит Грымчак.

По словам замминистра, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.

– В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак, на котором ничего не росло. После строительства Северо-Крымского канала вода пошла на полуостров, что и дало возможность заниматься там сельскохозяйственной деятельностью. Но для этого понадобилось 10 лет. Столько времени солончаки вымывали пресной водой. Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат – соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске. Одно только – выставим счет России, – заявил Грымчак.

Читайте: Экокатастрофа в Крыму: 3 версии химического загрязнения от полиции

К слову, Факты ICTV узнали, что с экологическим состоянием Крыма и Донбасса и угрожает ли Украине экологическая опасность.