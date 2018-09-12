Главное – оказаться в Киеве – Сущенко готов просить о помиловании

Украинский политзаключенный Роман Сущенко готов просить о помиловании.

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам заключения, готов просить о помиловании, заявил общественный защитник Марк Фейгин, передает телеканал Прямой.

– Роман готов написать эту несчастную бумагу с просьбой о помиловании, я не вижу в этом никакой проблемы, Роман со мной согласен. Не важно, что ты напишешь, главное, оказаться в Киеве, это мое мнение, – сказал Фейгин.

Он добавил, что Сущенко никоим образом не признает своей вины и не согласен с решением суда.

– Обращение за помилованием совершенно не означает, что вы признаете свою вину. У Романа умер отец в феврале, и поэтому у него есть основания надеяться еще побыть со своей мамой, которая тоже очень старый человек, на восьмом десятке, – заявил общественный защитник.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook, что приговор Сущенко теоретически открывает путь к процедуре его помилования.

– Верховное псевдосудилище над Романом Сущенко прошло без неожиданностей. Кремль оставил в силе сфабрикованный приговор по сфабрикованному делу… Украина никогда не признает этот никчемный приговор и будет прилагать все усилия, чтобы вытащить Романа, Олега, других пленников Кремля из российских тюрем. Теоретически – окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа. На практике – все зависит исключительно от воли Путина, – написала Геращенко.

Напомним, сегодня Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор про 12 лет заключения украинскому журналисту Роману Сущенко.