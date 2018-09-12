PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Главное - оказаться в Киеве - Сущенко готов просить о помиловании/

Главное – оказаться в Киеве – Сущенко готов просить о помиловании

Украинский политзаключенный Роман Сущенко готов просить о помиловании.

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам заключения, готов просить о помиловании, заявил общественный защитник Марк Фейгин, передает телеканал Прямой.

– Роман готов написать эту несчастную бумагу с просьбой о помиловании, я не вижу в этом никакой проблемы, Роман со мной согласен. Не важно, что ты напишешь, главное, оказаться в Киеве, это мое мнение, – сказал Фейгин.

Он добавил, что Сущенко никоим образом не признает своей вины и не согласен с решением суда.

– Обращение за помилованием совершенно не означает, что вы признаете свою вину. У Романа умер отец в феврале, и поэтому у него есть основания надеяться еще побыть со своей мамой, которая тоже очень старый человек, на восьмом десятке, – заявил общественный защитник.

Читайте: Мозгу и сердцу Сенцова не хватает кислорода – Денисова

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook, что приговор Сущенко теоретически открывает путь к процедуре его помилования.

– Верховное псевдосудилище над Романом Сущенко прошло без неожиданностей. Кремль оставил в силе сфабрикованный приговор по сфабрикованному делу… Украина никогда не признает этот никчемный приговор и будет прилагать все усилия, чтобы вытащить Романа, Олега, других пленников Кремля из российских тюрем. Теоретически – окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа. На практике – все зависит исключительно от воли Путина, – написала Геращенко.

Напомним, сегодня Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор про 12 лет заключения украинскому журналисту Роману Сущенко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Приговор Роману Сущенко: в России отклонили апелляцию
В Париже провели акцию в поддержку Сущенко
Ірина Геращенко
РФ блокирует обмен пленных: координатор ОБСЕ едет на Донбасс
Боевики начали массово арестовывать граждан на Донбассе – Геращенко
Кремль будет держать заложников до времени Х – Геращенко рассказала о позиции Украины
Обмен пленными: Киев готов помиловать еще двух граждан РФ
Ірина Геращенко
В обмен на политзаключенных. Украина готова помиловать 11 россиян
Помилование Сенцова: Геращенко жестко отреагировала на ответ РФ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка