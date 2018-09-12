Идеальные дороги в Украине. Экс-чиновник сказал, сколько нужно времени и денег

Роман Хмиль – блестящий программист, который оставил свой бизнес, отказался от гражданства США, чтобы изменить качество украинских дорог. Он возглавил департамент в Мининфраструктуры, однако за год лишился наивных представлений о том, как в Украине все работает.

Об этом – в спецпроекте Выход Ольги Кучер на Вікнах СТБ.

За год на должности начальника департамента стратегического развития дорожного хозяйства и автотранспорта Мининфраструктуры (2015-2016 гг.) Роман Хмиль узнал, почему 80% дорог Украины в плачевном состоянии.

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На этот вопрос он отвечает молниеносно: из-за коррупции и глупости, а морозная зима или жаркое лето здесь ни при чем.

К примеру, самый распространенный способ дорожников класть асфальт, а деньги в карман – ремонт ямочный.

– Если более 10% дороги в трещинах, то те ямки, которые ты ремонтируешь, они ничего не дают, потому что зимой в трещины заходит вода, замерзает, трескается. Надо снимать 5-сантиметровый слой асфальта и класть новый. А тот ямочный ремонт, который у нас делается, – это деньги на ветер. Его никто не контролирует, – рассказывает Хмель.

Однако, есть в Украине и идеальные дороги, например, Новообуховская трасса. По его словам, коррупция – это не только разбитые дороги, но и капитально отремонтированные.

– Здесь была довольно качественная дорога, бетонные плиты, затем она немного потрескалась. И Укравтодор решил сделать капитальный ремонт. То, что мы видим, в результате стоило 50 млн грн за один километр, а могло стоить 5, то есть в 10 раз меньше. Эта трасса попала в список на капремонт исключительно из-за Конча Заспы, где живут депутаты и богатые люди, – считает Роман.

Хмель уверен, что такие дороги могут быть везде, но для этого понадобится примерно 2 трлн грн и не менее 10 лет – это если ежегодно тратить 100 млрд грн.

Напомним, что в индексе Global Competitiveness Index 2017-2018 по качеству дорог Украина оказалась на 130 месте среди 137 стран.