Порошенко подтвердил открытие магазинов IKEA в Украине

Шведская компания IKEA откроет свой первый магазин в Украине в 2019 году. Ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4 тыс. кв. м с киевским ТРЦ Ocean Mall. Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о том, что IKEA появится в Украине.

Об этом пишет liga.net, ссылаясь на трех собеседников на столичном рынке коммерческой недвижимости.

– Поначалу IKEA планировала открыть первый магазин в Украине в строящемся столичном ТРЦ – Южный в Голосеево, но потом шведы передумали. Они арендовали около 4 тыс. кв. м в ТРЦ Ocean Mall, который в следующем году откроется рядом с ТРЦ Ocean Plaza, – рассказал изданию директор торгового центра на правах анонимности.

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Директор консалтинговой компании, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с другими ТРЦ в Киеве, а после открытия нескольких магазинов в столице планирует выходить в регионы. Пока IKEA планирует развивать магазины небольшого формата city store площадью 3,5-5 тыс. кв. м.

В пресс-службе IKEA не ответили на запрос.

12 сентября президент Петр Порошенко подтвердил в Facebook информацию о том, что IKEA появится в Украине.

– Сегодня встречаюсь с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке. Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным. Это – хороший сигнал для других мировых брендов, с Украиной нужно иметь дело, – написал президент.

Напомним, 31 мая IKEA подтвердила свой выход на украинский рынок.