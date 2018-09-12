Кабмин выделил на строительство дорог 56 млрд грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет что в 2019 году Кабинет министров предусмотрит 56 млрд гривень на дорожное строительство.

– В следующем году на дорожное строительство мы выделим в сумме 56 млрд гривень, – сказал он в ходе заседания правительства в среду в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, на местные дороги будет выделено 17 млрд грн.

Среди прочего, более 2 млрд грн будет предусмотрено на безопасность дорожного движения (островки безопасности, ограждение, переходы и тому подобное).

Читайте: Гройсман рассказал, какой будет новая скорая помощь

– 75% всего акциза, который попадает из топлива, будет направлено как раз на дороги, – добавил Гройсман.

По словам премьера, в 2018 году на строительство дорог в целом выделено 47 млрд грн.

К слову, в Мининфраструктуры сообщили, сколько будут стоить платные дороги в Украине.