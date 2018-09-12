PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Кабмин выделил на строительство дорог 56 млрд грн/

Кабмин выделил на строительство дорог 56 млрд грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет что в 2019 году Кабинет министров предусмотрит 56 млрд гривень на дорожное строительство.

– В следующем году на дорожное строительство мы выделим в сумме 56 млрд гривень, – сказал он в ходе заседания правительства в среду в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, на местные дороги будет выделено 17 млрд грн.

Среди прочего, более 2 млрд грн будет предусмотрено на безопасность дорожного движения (островки безопасности, ограждение, переходы и тому подобное).

Читайте: Гройсман рассказал, какой будет новая скорая помощь

– 75% всего акциза, который попадает из топлива, будет направлено как раз на дороги, – добавил Гройсман.

По словам премьера, в 2018 году на строительство дорог в целом выделено 47 млрд грн.

К слову, в Мининфраструктуры сообщили, сколько будут стоить платные дороги в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полиция и суд – как в Луцке водители заставляют ремонтировать дороги
Опалення
Начало отопительного сезона 2018: Гройсман просит не пугать людей
Деньги выделили, но ремонт не сделали: почему на Тернопольщине дороги в ужасном состоянии
Подорожание газа: когда в Украине введут субсидии
Укрзализныця должна учитывать интересы бизнесов и состояние экономики при повышении тарифов – Гройсман
Горно-металлургический комплекс и АПК удерживают курс гривни – СМИ
Без кредитов МВФ Украину ожидает дефолт – Гройсман
Володимир Гройсман
Грязные политические игрища – Гройсман о блокировании выборов в ОТГ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка