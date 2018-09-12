Кличко: Первый магазин в Украине IKEA откроет в Киеве

Мы приветствуем решение компании IKEA об открытии первого магазина в Украине, а именно в Киеве.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями компании IKEA Юго-Восточная Европа, пишет kiev.klichko.org.

– Я приветствую решение компании IKEA открыть первый магазин в Украине. И рад, что этот первый магазин будет в столице – в Киеве, – сказал Кличко. – Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались в прошлом году в Давосе в конце прошлого года здесь, в Киеве. И я рад, что сотрудничество вышло на стадию реализации, – добавил он.

Кличко отметил, что столичная власть приложила значительные усилия, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. В частности, было введено открытость и прозрачность всех процессов управления в столице. Также мэр заверил, что столичная власть и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы упрощать условия для ведения бизнеса.

Мы сегодня минимизируем бюрократические процессы и устраняем административные барьеры. Чтобы бизнес чувствовал поддержку со стороны местной власти, – отметил Кличко. – И мы заинтересованы в успешной работе ИКЕА в столице, поскольку компания популярна в Украине, предлагает доступную продукцию, предоставляет качественный сервис. И надеемся, что вскоре вы откроете второй, а затем и последующие магазины в Киеве и других городах Украины, – подчеркнул он.

Кличко подчеркнул, что киевляне долго ждали открытия первого магазина IKEA в Украине. Поскольку уже оценили товары, предлагаемые компанией. Однако, из-за отсутствия ее на рынке Украины, были вынуждены пользоваться услугами посредников, которые доставляют продукцию в нашу страну.

Компания IKEA откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Это будет один из первых магазинов такого формата IKEA в мире. Киевский магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Mall. Торговый центр планируют открыть в 2019 году рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

– Мы рады объявить наши следующие шаги на украинском рынке. С учетом результатов исследования рынка и потребительских предпочтений наша команда выбрала благоприятную бизнес-модель, которая позволит IКЕА реализовать планы в Киеве в ближайшее время. В новом магазине городского формата наши покупатели познакомятся с новым подходом IКЕА к созданию лучшей жизни для наибольшего количества людей, – отметил Стефан Вановербеке, Главный исполнительный директор IKEA Юго-Восточная Европа.

Украина станет одним из первых рынков, вместе с Францией, Великобританией, Данией, США и Китаем, на которых IКЕА откроет магазин в новом формате. Это будет магазин IKEA меньше площади и расположен в центральной части города с возможностью заказа товаров онлайн.

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IKEA Юго-Восточная Европа также реализует стратегию розничного бизнеса IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении. IKEA Юго-Восточная Европа является частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.).