Ксения Собчак едет на форум YES в Киев

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак 15 сентября приедет в Киев на 15-ю Ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Об этом сообщается на сайте форума YES.

Собчак как общественный деятель станет участником встречи панели во второй день ежегодной встречи YES.

15 сентября на форуме будут обсуждаться вопросы экономики, политики и безопасности Восточной Европы и Евразии. Также будут говорить о будущем Украины и судьбе Минских договоренностей, газопроводе Северный поток-2 и будущем России после Путина.

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Ранее сообщалось, что второй день пленарных заседаний 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии завершится речью премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Фото: Ксения Собчак