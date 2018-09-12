Самые популярные iPhone среди украинцев

У украинцев пользуются популярностью старые модели iPhone. Самым популярным яблочным гаджетом является модель 5S.

Об этом сообщает компания Киевстар, которая проанализировала предпочтения украинцев.

В августе этого года смартфонов Apple в сети Киевстар стало на 28% больше в сравнении с прошлым годом. А количество смартфонов с поддержкой 4G/LTE среди них выросла на 41%. За счет того, что 9 из 10 яблочных смартфонов у абонентов уже поддерживают 4G/LTE – этот бренд оказался №1 среди всех 4G-смартфонов в сети Киевстар.

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Самые популярные модели:

iPhone 5S (2013 год выпуска), 18%;

iPhone 6 (2014), 15%;

iPhone 6s (2015), 13%;

iPhone 7 (2016), 11%;

iPhone 5 (2012), 8%.

iPhone X занимает 8-ю позицию и составляет 5% от всех Apple-девайсов, лишь немного отставая от iPhone 4s и iPhone 7 Plus.

Согласно данным, больше всего сторонников iPhone живет в Киевской области – 25%. На втором месте – Львовская область с 10%. На третьем – Днепропетровская область с 9%, затем – Одесская и Харьковская области, с 8% и 5% соответственно.

Напомним, уже сегодня вечером, 12 сентября, Apple представит новые iPhone.