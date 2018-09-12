Самые пунктуальные авиакомпании Украины – рейтинг (ИНФОГРАФИКА)

Рейтинг пунктуальности украинских и иностранных авиакомпаний за август 2018 года опубликовало Министерство инфраструктуры.
Украинские авиакомпании совершили в августе 2018 года 5219 авиарейсов, а иностранные – 2874, свидетельствуют данные Мининфраструктуры.
В августе 76,3% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполнены вовремя.
Например, регулярность отправления рейсов авиакомпании Роза ветров составляет 92,7%, Мотор-Сич – 86,7%, а Международных авиалиний Украины – 76,8%.
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По данным Мининфраструктуры, 76,6% рейсов иностранных авиакомпаний из аэропортов Украины в августе отправлены вовремя.
Пять иностранных авиакомпаний вовремя выполнили из аэропортов Украины 100% рейсов.
Речь идет о Air Arabia, Alitalia, Air Malta, Bulgaria Air, Qatarways.
Кстати, лоукостер Ryanair планирует запустить семь рейсов из Польши в Украину.
Фото: Рixabay