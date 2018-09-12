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Пенсионная реформа в Украине дает результаты – МВФ

Миссия Международного валютного фонда считает, что пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые и ранее обсуждаемые результаты.

Ход пенсионной реформы в Украине и подходы в назначении субсидий обсудили министр соцполитики Андрей Рева и делегация миссии МВФ во главе с Рон ван Роденом, сообщает Министерство социальной политики.

– Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их дольше работать.

Но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь, – отметил глава миссии МВФ Рон ван Роден.

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В целом миссия МВФ оценила пенсионную реформу как такую, что дает ожидаемые и ранее обсуждаемые результаты.

Напомним, миссия МВФ будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

Ранее стало известно, что после переговоров с МВФ тарифы на газ для промышленности и населения, скорее всего, выровняют.

Фото: Pixabay

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