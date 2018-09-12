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Переговоры с МВФ: вырастут ли цены на газ для населения

После переговоров с МВФ тарифы на газ для промышленности и населения, скорее всего, сравняют.

Газ

Об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

– Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с МВФ. Будет повышение. На сколько и какое – я сказать не могу, потому что я не участник переговоров, – отметил министр.

Насалки подчеркнул, что повышение, вероятно, выровняет цену на газ для населения и цену на газ для промышленности.

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Напомним, Нафтогаз поставляет газ для бытовых потребителей по цене 4942 грн/тыс. куб. м (без НДС). Для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования при заключении договоров с 30 августа Нафтогаз предложил природный газ по цене 10 208-11 115 грн / тыс. куб. м (без НДС) в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Ранее Факты ICTV писали, что очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF Национальный банк Украины рассчитывает получить до конца осени.

Фото: dreamstime.com

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