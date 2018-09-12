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Первый транш от ЕС – Климкин назвал сроки

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС будет перечислен уже в текущем году.

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет перечислен Украине уже в этом году, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Мы говорим про этот год, конечно, – сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС, пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.

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Вместе с тем Климкин отказался уточнить детали.

К слову, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает получить первый транш макрофинансовой помощи ЕC, общий размер которой составляет 1 млрд евро, уже осенью.

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