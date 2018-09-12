Под Винницей пронесся смерч

11 сентября в Ладыжине (Винницкая область) местным жителям удалось запечатлеть на видео смерч. Он образовался возле местного водохранилища и затем пронесся по загородной территории.

Об этом пишут Новости Винницы.

В пресс-службе управления ГСЧС отметили, что с Тростянецкого района не поступало сообщений относительно ликвидации последствий непогоды. То есть стихия там не нанесла разрушений.

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В городе Казатин спасателей вызывали, чтобы откачать воду с приусадебного участка частного дома. Там в результате сильного дождя затопило участок и вода могла попасть в подвал дома.

Ранее очевидцам удалось снять на видео водяной смерч над Черным морем в российском Геленджике.