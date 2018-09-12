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Погода в Украине на сегодня, 12 сентября (КАРТА)

12 сентября в Украине без осадков, лишена крайнем юге украины местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°; в день 22-27°, в Карпатах 16-21°.

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В Киеве без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью 14-16°, день около 25°.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на неделю.

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