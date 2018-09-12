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Российские военные самолеты подняли по тревоге в оккупированном Крыму

В рамках военных учений в Крыму оккупанты подняли по тревоге два соединения морской авиации Черноморского флота РФ.

Російський винищувач Су-30СМ

Летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов на суше и в акватории Черного моря, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

По его словам, с этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты-разведчики Су-24МР, истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.

Астафьев казал, что экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.

Напомним, в июле Россия провела в оккупированном Крыму военные учения, в которых ракетные комплексы Бал и Бастион отработали электронные пуски по морским целям.

Фото: dreamstime.com

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