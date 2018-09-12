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Сегодня Россия должна предоставить справки о состоянии здоровья Сенцова и Балуха – Денисова

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала предоставить справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Олег Сенцов

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала предоставить медицинские справки о состоянии здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

– Татьяна Москалькова пообещала уже 12 сентября передать мне медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Документы подпишут независимые эксперты в области здравоохранения после полного осмотра ребят, которые голодают 121 и 177 дней соответственно, – написала Денисова.

Она добавила, что попытается поехать к Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому, состояние здоровья которых недавно ухудшилось.

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К слову, у незаконно осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха сильные боли в печени. Необходимая медицинская помощь ему не предоставляется.

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