В Украине арестовали акции российских банков

Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских “дочек” российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Как говорится в определении суда от 5 сентября, решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму.

Речь идет о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России.

Своим решением суд запретил банкам осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также отчуждать имущество.

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Напомним, что Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон О санкциях, которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.