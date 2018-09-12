PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине арестовали акции российских банков/

В Украине арестовали акции российских банков

Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских “дочек” российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Как говорится в определении суда от 5 сентября, решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму.

Речь идет о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России.

Своим решением суд запретил банкам осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также отчуждать имущество.

Читайте: Санкции в действии: швейцарский банк заморозил $5 млрд денег РФ

Напомним, что Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон О санкциях, которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка