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Известный волонтер раскрыл масштабы помощи Roshen армии

Корпорации Roshen закупила для бойцов ВСУ 430 новейших снайперских винтовок.

Благодаря содействию корпорации Roshen, которую основал нынешний президент Украины Петр Порошенко, Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил получили на вооружение 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.

Ранее, в 2017 году, глава государства лично передал 98 наименований аналогичного оружия бойцам Сил специальных операций, напомнил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Известно, что компания Roshen неоднократно оказывала помощь ВСУ, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное. В этот же раз для бойцов было закуплено следующее вооружение:

  • 305 снайперских винтовок Зброяр Z-10 (она же UAR-10);
  • 125 снайперских винтовок Savage-110.
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Известный волонтер раскрыл масштабы помощи Roshen армии / 2 фотографии

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Напомним, Порошенко рассказал о модернизации разведки Украины по стандартам НАТО.

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