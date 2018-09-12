Волкер: “ЛДНР” должно исчезнуть, их выборы нелегитимны

Новые “выборы” на оккупированном Донбассе, объявленные пророссийскими террористами на осень этого года, полностью нелегитимны, опасны и нарушающие логику Минских договоренностей.

Об этом в среду, 12 сентября, в интервью Deutsche Welle заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

Волкер напомнил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

– Если следовать логике минских соглашений и возвращению этой территории под контроль Украины, то эти образования (марионеточные “республики”. – Ред.) должны исчезнуть. Поэтому проведение выборов – само по себе нелегитимно, учитывая условия безопасности, но также и потому, что это не те образования, которые должны существовать. Когда там будет безопасность – тогда и должны проводиться выборы, – подытожил Волкер.

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К слову, второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил об опасности для Минского процесса из-за “выборов” в Донбассе.