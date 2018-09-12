Волкер сказал, почему РФ не спешит останавливать войну на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия не спешит с мирным урегулированием ситуации на Донбассе, потому что ждет выборов в Украине.

Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle накануне визита в Киев.

– Российская сторона, в принципе, не готова к действиям, в этом-то и проблема. Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию – это россияне находятся на украинской территории, – отметил Волкер.

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По его мнению, Кремль, скорее всего, решил пока не предпринимать новых попыток мирного урегулирования на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине в 2019 году.

Волкер также заявил, что новые “ выборы” на оккупированном Донбассе, объявленные пророссийскими террористами на осень этого года, полностью нелегитимны, опасны и нарушающие логику Минских договоренностей.

Фото: УНІАН