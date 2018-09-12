PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Приговор Роману Сущенко: в России отклонили апелляцию/

Приговор Роману Сущенко: в России отклонили апелляцию

Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Роману Сущенко.

Сегодня Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор про 12 лет заключения украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в “шпионаже”, сообщает Интерфакс.

Приговор Московского городского суда от 4 июня 2018 года должен быть оставлен без изменений, а апелляционные жалобы не стоит удовлетворять.

Таким образом, приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Читайте: Мозгу и сердцу Сенцова не хватает кислорода – Денисова

К слову, глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак призвал РФ освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Главное – оказаться в Киеве – Сущенко готов просить о помиловании
В Париже провели акцию в поддержку Сущенко
Украинского консула пустят к Сущенко – названа дата
сущенко
Передает всем привет. Украинского консула пустили к Сущенко
Сущенко, Кольченко, Сенцов – сколько украинских политзаключенных в тюрьмах России
США Росія
США требует немедленно освободить украинских политзаключенных в РФ
Канада отреагировала на приговор Сущенко
В РФ Сущенко приговорили к 12 годам тюрьмы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка