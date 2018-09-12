Приговор Роману Сущенко: в России отклонили апелляцию

Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Роману Сущенко.
Сегодня Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор про 12 лет заключения украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в “шпионаже”, сообщает Интерфакс.
Приговор Московского городского суда от 4 июня 2018 года должен быть оставлен без изменений, а апелляционные жалобы не стоит удовлетворять.
Таким образом, приговор вступил в силу и подлежит исполнению.
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К слову, глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак призвал РФ освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
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