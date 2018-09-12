Вооруженные нападения на гражданских активистов: почему не наказывают и как уберечься

В этом году в Украине просто шквал кровавых нападений на общественных активистов. Только в Одессе было несколько покушений на экс-лидера местной ячейки Правого сектора Сергея Стерненка. Там же подрезали ножом и автомайдановца Сергея Устименко.

Резонансной стала атака на проукраинскую активистку, чиновницу из Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. В конце июля женщину облили серной кислотой. У нее серьезные ожоги лица и тела, повреждены зрение. Но в полиции покушение на убийство представили как хулиганство. И только после огласки в СМИ дело переквалифицировали.

Крайним, как это у нас часто бывает, сделали ранее судимого Николая Новикова. На всю страну мужчину объявили фактически преступником. На заявления свидетелей, которые находились с подозреваемым в это время на море, ни в прокуратуре, ни в полиции не обращали внимания.

После 19-ти дней заключения Новикова таки отпустили, извинились. Однако заставили его под протокол изменить показания, что в день покушения на Гандзюк он проходил мимо ее дома.

Уверен в договорняках с местными элитами и одесский автомайдановець Сергей Устименко, на которого среди бела дня напали с ножом.

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Правда, вне подозрений часто остаются не только заказчики, но и исполнители, такие как по делу о нападении на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Как защититься от подобных атак, выявить слежку, вести себя во время задержания и ареста? Недавно в Украине даже специальные тренинги начали проводить для общественных активистов.

Ну а чтобы силовики не спускали подобные дела на тормозах, на здании Херсонского горсовета активисты вывесили баннер с надписью: кто заказал Гандзюк? Если полиция не найдет заказчиков, такие баннеры обещают вывесить по всей Украине.

К слову, за нападением на Гандзюк стоят правоохранители и сепаратистские организации – ГПУ.