Агрессор не спит: Украина направляет спецназовцев к Азовскому и Черному морей

Украина отправит примерно 270 спецназовцев на службу в подразделения на Азовском и Черном морях.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время своей поездки на Буковину.

– Наращиваем усилия с морского спецназа, а это – примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей, – говорится в сообщении.

По словам Цигикала, сейчас Госпогранслужба Украины развивается по двум направлениям. Первый – правоохранительный, второй – наращивание усилий и увеличения резервов.

– Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, – отметил он.

Напомним, ВСУ усилили присутствие на Азовском направлении.

Фото: Министерство обороны Украины