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Агрессор не спит: Украина направляет спецназовцев к Азовскому и Черному морей

Украина отправит примерно 270 спецназовцев на службу в подразделения на Азовском и Черном морях.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время своей поездки на Буковину.

– Наращиваем усилия с морского спецназа, а это – примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей, – говорится в сообщении.

По словам Цигикала, сейчас Госпогранслужба Украины развивается по двум направлениям. Первый – правоохранительный, второй – наращивание усилий и увеличения резервов.

– Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, – отметил он.

Читайте: Украина перебрасывает в Азовское море военные катера Я считаю, что конфликта удастся избежать – Павел Климкин об Азовском море Азовское море защищено. ВСУ показали, как будут отражать атаку с неба

Напомним, ВСУ усилили присутствие на Азовском направлении.

Фото: Министерство обороны Украины

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