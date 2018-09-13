Агрессор не спит: Украина направляет спецназовцев к Азовскому и Черному морей

Украина отправит примерно 270 спецназовцев на службу в подразделения на Азовском и Черном морях.
Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время своей поездки на Буковину.
– Наращиваем усилия с морского спецназа, а это – примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей, – говорится в сообщении.
По словам Цигикала, сейчас Госпогранслужба Украины развивается по двум направлениям. Первый – правоохранительный, второй – наращивание усилий и увеличения резервов.
– Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, – отметил он.Читайте: Украина перебрасывает в Азовское море военные катера Я считаю, что конфликта удастся избежать – Павел Климкин об Азовском море Азовское море защищено. ВСУ показали, как будут отражать атаку с неба
Напомним, ВСУ усилили присутствие на Азовском направлении.