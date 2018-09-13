Австрийский бизнесмен Уве Эшнер заявил о готовности к компромиссу с Киевским метрополитеном

Австрийский инвестор и владелец компаний Odelus и FIS Capital Уве Эшнер приобрел долг коммунального предприятия Киевский метрополитен. Бизнесмен отметил, что готов к компромиссам и не допустит транспортного коллапса в украинской столице.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в информационном агентстве Украинские новости.

– Мне известно, что на данный момент Киев находится на грани транспортного коллапса из-за того, что счета метрополитена арестованы, из касс изымается выручка. И я знаю, что такие меры в отношении метрополитена применяются по решению украинского суда последней инстанции в полном соответствии с вашим законодательством. Однако, мы, как европейская компания, считаем такие методы работы неприемлемыми. И именно поэтому мы готовы идти на компромисс с коммунальным предприятием и искать решение, которое будет соответствовать нашим будущим партнерским отношениям с городом, – отметил австрийский инвестор.

Он также считает, что совместная работа Odelus и Киевского метрополитена будет показательной и станет маркером для других международных инвесторов, которые планируют вкладывать деньги в Украину.

– Проект с Киевским метрополитеном покажет нам, а заодно и другим потенциальным инвесторам со всего мира, насколько безопасно вкладывать деньги в Украину. Этот проект поможет европейскому и в целом мировому бизнесу понять, как в Украине работает закон, насколько здесь непредвзятые суды, насколько бизнес защищен от политического давления. Благодаря проекту с киевским коммунальным предприятием, мы поймем перспективность работы в Украине в целом. И на основании сделанных выводов будем принимать решение о дальнейших действиях, – уверен бизнесмен.

Уве Эшнер также отметил, что расценивает Украину как перспективную страну и планирует инвестировать в другие сферы, в том числе и в украинскую медицину.

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– В целом же мы не планируем ограничиваться в своей инвестиционной деятельности только Киевом. Мы готовы работать и в других городах и регионах. Нас интересует целый ряд отраслей, в первую очередь – сфера медицины. Наши аналитики видят позитивные движения в реформировании этой отрасли в вашей стране. В то же время рынок медицинских услуг в Украине пока еще не переполнен, – заявил предприниматель.

Уве Эшнер уже более 30 лет инвестирует в разные отрасли, среди которых нефтехимия, фармацевтика, железнодорожная техника. Основная инвестиционная деятельность компании сфокусирована на странах Центральной и Восточной Европы, и Азии, а именно это Австрия, Венгрия, Казахстан. Теперь к ним добавилась Украина.