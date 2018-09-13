Богомолец: Из-за мизерных зарплат из Украины массово уезжают врачи

Министерство здравоохранения второй год подряд утверждает бюджет с сознательным циничным дефицитом средств на зарплаты медицинским работникам.

Об этом сообщила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в прямом эфире телеканала 112 Украина.

– Я уже третий год подряд требую от Кабмина и т. и. о. министра здравоохранения повышение тарифной сетки и зарплат медикам. Сегодня врач после университета получает зарплату в 3200 гривен, столько же получают медсестра и санитарка. Поэтому в нашей стране образовался катастрофический отток кадров этой отрасли и некому оказывать квалифицированную медицинскую помощь украинцам, – считает парламентарий.

По ее словам, министерство сознательно создает долги по зарплатам медикам, чтобы уменьшить их количество и закрыть как можно больше медицинских учреждений.

– Министерство здравоохранения второй год подряд утверждает бюджет с сознательным циничным дефицитом средств на зарплаты медицинским работникам. На сегодня задолженность по зарплате есть в 11 областях Украины и в дальнейшем она будет только расти. Потому что цель нынешнего руководства Минздрава – уменьшить количество медиков и медицинских учреждений, – подчеркнула глава профильного комитета.

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Народный депутат отметила: антинародная политика Минздрава приводит к тому, что украинцев становится все меньше.

– Ежегодно украинцев меньше на 200 000, то есть с карты исчезает виртуальный Тернополь или Ивано-Франковск. Идет циничное уничтожение медицинской системы, циничный геноцид украинцев. Эта псевдореформа, которую внедряет Ульяна Супрун, сделала медицинскую помощь менее доступной, а лекарство – дороже. Сейчас предоставляют лечение минимума средств для тех, у кого денег нет. А богатые люди идут за качественными услугами в частные клиники. Только общеобязательное медицинское страхование может спасти ситуацию. И я требую, чтобы мой законопроект по страхованию был принят парламентом, – призвала Ольга Богомолец.