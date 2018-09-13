PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Боевики готовы передать Украине 50 заключенных/

Боевики готовы передать Украине 50 заключенных

Представители отдельных районов Луганской области готовы передать Украине 50 заключенных, осужденных до начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Представители отдельных районов Луганской области (Орлой) заявили о готовности передать на подконтрольные правительству Украины территории заключенных, осужденных до начала вооруженного конфликта на Донбассе, сообщил координатор СММ ОБСЕ Тони Фриш на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

– Я слышал, что таких людей много, желающих, чтобы их перевели в подконтрольные районы. По крайней мере, я знаю о 50 случаях.

Но мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан важный шаг со стороны ОРЛО, – сказал он.

Фриш добавил, что в ОРЛО ему подтвердили готовность переместить этих лиц.

Читайте: Освобождение заложников: кто срывает обмены и сколько людей освободили

Координатор ОБСЕ отметил, что из отдельных районов Донецкой области осужденных передают с 2015 года. На сегодня из временно неподконтрольных территорий переместили около 200 человек.

Ранее стало известно, что Олега Сенцова номинировали на получение премии Сахарова 2018 года.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мимо Грады и Смерчи в длинных очередях – препятствия на КПВВ на Донбассе
На Луганщині місцевий житель підірвався на розтяжці
На Луганщине мужчина подорвался на растяжке
Донбас
Российская техника возле украинских границ: где, почему и последствия
Перераспределение власти в “ДНР”: что происходит и будут ли “выборы”
Яцек Чапутович
Доверие к ОБСЕ под угрозой – глава МИД Польши
Ад на фронте: русские наемники палят из разнокалиберного оружия
“Спектакль” с выборами боевиков угрожает Минску – Кучма
ОБСЄ
ОБСЕ обнаружила колонну грузовиков возле границы с РФ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка