Боевики готовы передать Украине 50 заключенных

Представители отдельных районов Луганской области готовы передать Украине 50 заключенных, осужденных до начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Представители отдельных районов Луганской области (Орлой) заявили о готовности передать на подконтрольные правительству Украины территории заключенных, осужденных до начала вооруженного конфликта на Донбассе, сообщил координатор СММ ОБСЕ Тони Фриш на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

– Я слышал, что таких людей много, желающих, чтобы их перевели в подконтрольные районы. По крайней мере, я знаю о 50 случаях. Но мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан важный шаг со стороны ОРЛО, – сказал он.

Фриш добавил, что в ОРЛО ему подтвердили готовность переместить этих лиц.

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Координатор ОБСЕ отметил, что из отдельных районов Донецкой области осужденных передают с 2015 года. На сегодня из временно неподконтрольных территорий переместили около 200 человек.

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