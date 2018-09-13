PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бои за алименты: какие схемы придумывают чтобы не платить/

Бои за алименты: какие схемы придумывают чтобы не платить

Бывший нардеп-свободовец Игорь Швайка разведен уже четыре раза. Сейчас он женат в пятый раз. От всех браков у него шестеро детей. Об алиментах на детей он иногда забывает. Двое из бывших жен даже объединились и требуют надлежащего через суд.

Не без громких разводов и у селебритиз. Шоумен Антон Мухарский, он же Орест Лютый когда-то дал щедрые обещания. В брачном контракте. После развода с телеведущей Снежаной Егоровой помогать трем детям стало не по карману. Однажды он даже пришел в суд голым, чтобы показать, как его обобрала бывшая жена.

Читайте: Увеличение алиментов и пеня для должников: в силу вступил новый закон

Благодаря новым законам с начала года в пользу детей уже уплачено почти 3 миллиарда гривен от недобропорядочных родителей.

Фельдшер с Кировоградщины Марина Калюжная годами получала от бывшего мужа копейки. Кругленькую сумму в 47 тысяч гривен отец выплатил ребенку сразу же, как только госисполнитель арестовал его земельный участок. Мужчина Инессы Шестовой ушел из семьи в 2010-м. Двух сыновей оставил на попечение матери. А когда Инесса таки подала на алименты, просто уволился с престижной работы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине выставили на аукцион Ferrari должника алиментов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лікарня
Смерть девочки из лагеря Славутич: результаты экспертизы
В Одесі зникли дві школярки
Не дошли до гимназии! В Одессе пропали две школьницы
Где в Днепре научиться проектировать роботов и собирать ракеты
На Николаевщине пенсионер расстрелял детей: в каком состоянии пострадавшие
Как выбрать спорт для ребенка: почему важно стоять на своем и на что обращать внимание
Мультфильмы и короткометражное кино: в Харькове проходит международный детский фестиваль
Смерть на уроке физкультуры: почему первоклассницу не смогли спасти
Чем кормить детей в школе: рецепты вкусных и полезных блюд
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка