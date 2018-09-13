Бои за алименты: какие схемы придумывают чтобы не платить

Бывший нардеп-свободовец Игорь Швайка разведен уже четыре раза. Сейчас он женат в пятый раз. От всех браков у него шестеро детей. Об алиментах на детей он иногда забывает. Двое из бывших жен даже объединились и требуют надлежащего через суд.



Не без громких разводов и у селебритиз. Шоумен Антон Мухарский, он же Орест Лютый когда-то дал щедрые обещания. В брачном контракте. После развода с телеведущей Снежаной Егоровой помогать трем детям стало не по карману. Однажды он даже пришел в суд голым, чтобы показать, как его обобрала бывшая жена.

Читайте: Увеличение алиментов и пеня для должников: в силу вступил новый закон

Благодаря новым законам с начала года в пользу детей уже уплачено почти 3 миллиарда гривен от недобропорядочных родителей.

Фельдшер с Кировоградщины Марина Калюжная годами получала от бывшего мужа копейки. Кругленькую сумму в 47 тысяч гривен отец выплатил ребенку сразу же, как только госисполнитель арестовал его земельный участок. Мужчина Инессы Шестовой ушел из семьи в 2010-м. Двух сыновей оставил на попечение матери. А когда Инесса таки подала на алименты, просто уволился с престижной работы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине выставили на аукцион Ferrari должника алиментов